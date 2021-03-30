تعرف على أعراض القلق وكيف تتجنب تأثيرات التوتر على صحتك؟

كتب - محمود جلال

القلق هو نوع من الاضطراب بسبب الخوف من شيء معين، ويمكن أن يؤدى إلى تجنب العمل والمدرسة والوظيفة وما إلى ذلك، وفى خلال التقرير نكشف أعراض وطرق التغلب على مشاكل القلق، بحسب موقع "only my health".

أعراض نوبات القلق

تتضمن ألم الصدر، والشعور بأن عقلك أصبح فارغا، بخلاف معدلات التركيز غير المنتظمة، والهبات الساخنة أو القشعريرة.

آثار القلق على الصحة

اضطراب القلق العام:



القلق

قلق شديد دون سبب معين أو منطقي، يمكن أن يكون سبب القلق الشديد مجموعة متنوعة من المهام التي نؤديها بشكل عام.

اضطراب الاكتناز:

يجد من يعانى منه صعوبة في التخلص من الممتلكات، حيث يؤدي إلى ارتباط وظيفي يتضمن حتى العناصر التي لا قيمة لها.

اضطراب القلق الاجتماعي:



القلق

ناتج عن الإذلال أو الخوف، يمكن أن يسمى هذا أيضًا الرهاب الاجتماعي، يمكن اعتباره خجل شديد ويحاول من يعانون منه تجنب المواقف التي تنطوي على تجمع اجتماعي.

كيف يمكن أن تكون نوبات القلق خطرة على صحتنا؟

يمكن أن تؤدي نوبات القلق التي تستمر لفترات طويلة إلى إفراز الدماغ لهرمونات التوتر بشكل منتظم، ما يؤثر على نظامنا العصبي المركزي، يمكن أن يزيد القلق من تواتر الصداع والاكتئاب والدوخة، يمكن أن يسبب مشاكل مثل ضغط دم مرتفع، وأمراض القلب، وغثيان، وإسهال، وإمساك، ومتلازمة القولون العصبي، ومرض الانسداد الرئوي المزمن.