تطعيم 218 ألفا و128 طفلا خلال اليوم الثانى لحملة "شلل الأطفال" بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أسفرت مجهودات مديرية الشئون الصحية بأسوان، خلال فاعليات اليوم الثاني من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، عن تطعيم عدد 218 ألف و 128 طفل، بواقع 86% من المستهدف، والذي يبلغ عدد 257 ألف و 219 طفل.

وتستهدف الحملة، تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات ، عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالى 1201 فريق ، وتستمر خلال الفترة من الأحد 28 مارس حتى الأربعاء 31 مارس 2021.

وتأتي تلك الحملة، ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض .