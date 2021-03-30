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امتحان الصف الثاني الاعدادي.. انتهاء اختبار شهر مارس المجمع

الثلاثاء، 30 مارس 2021 11:47 م
امتحان الصف الثاني الاعدادي.. انتهاء اختبار شهر مارس المجمع وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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انهى الطلاب اليوم الثلاثاء اداء امتحان  الصف الثاني الاعدادي من الامتحان المجمع حيث أدى أكثر من مليون طالب وطالبة بالصف الثاني الاعدادي امتحان شهر مارس المجمع فيما تعمل المدارس على تصحيح نتائج الطلاب وإعلان نتائج الطلاب خلال الفترة المقبلة حتى يتمكن الطالب من معرفة مستواه فى اختبار شهر مارس الجارى.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021
 
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021
 

مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى ييدوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل
 

مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021
 

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021


مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.
 

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021
 
 

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