النيابة تتخذ قرارت لكشف هوية سارق متجر أخفى وجهه عن الكاميرات في البدرشين

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل تورط مجهول فى سرقة محل تجارى بإحدى قرى مركز البدرشين، حيث تبين أن المتهم تمكن من كسر باب المحل، ودخل بعد انتهاء ساعات العمل فى ساعة متأخرة من الليل، وتمكن من سرقة محتوياته، وفر هاربًا من مسرح الجريمة.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم كان يخفى وجهه حتى لا ترصده كاميرات المراقبة، المثبتة بداخل المحل وفى محيطه.

واستمعت النيابة لأقوال صاحب المحل الذى أعطى مواصفات تفصيلية للمسروقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وانتدبت النيابة خبراء المعمل الجنائى؛ لرفع الآدلة الجنائية من مسرح الجريمة، وفحصها وكتابة تقرير وافً عنها.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض محل تجاري للسرقة على يد مجهول، وذكر مالك المحل أن المتهم تمكن من الدخول بواسطة كسر الباب، واستولى على محتويات من المحل وفر هاربا.