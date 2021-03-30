اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مارس 2021 04:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"النواب" يوافق على قانون الرى.. وحنفى جبالى يشكر الأعضاء: وقفتم مع الفلاح

الثلاثاء، 30 مارس 2021 03:06 م
"النواب" يوافق على قانون الرى.. وحنفى جبالى يشكر الأعضاء: وقفتم مع الفلاح الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة فى مجموعه، وإرجاء أخذ الرأى النهائى عليه إلى جلسة قادمة.
 
ووجه المستشار حنفى جبالى الشكر لأعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، على مشاركتهم البناءه والموضوعية فى مناقشة مشروع القانون، وعلى وقوفهم بجانب الصالح العام وصالح الفلاح وتخفيف العبء عن  كاهله وتخفيض الرسوم وتسهيل كافة الاجراءات، سواء الحصول على التراخيص وتجديدها.
 
لافتا إلى أن هذا التخفيف يصل للمواطن المصرى بصفة عامة الذى يستخدم الموارد المائية بما فيهم الصيادين وغيرهم من المواطنين الذين يستخدمون مياه النيل. 
مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم (1)
 

 

مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم (2)
 

 

مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم (3)
 

 

مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم (4)
 

 

مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم (5)
 

 

مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم (6)
 

 

مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم (7)
 

 

مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم (8)
 

 

مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم (9)
 

 

 


مجلس النواب

الجلسة العامة

قانون الرى

حنفى جبالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة