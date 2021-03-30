الموناليزا ومارلين مونرو وتمثال الحرية بالكمامة والكُحل على أسوار الهند.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

لتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا، رسم فنانون هنود لوحات جرافيت على جدران الأسوار بمدينة مومباي الهندية، لمشاهير يرتدون كمامات.

وظهرت في الصور التي نشرتها وكالة الأنباء رويترز، جرافيت لتمثال الحرية الأمريكي على الجدران وكذلك لوحة "الموناليزا" ترتدى كمامة وتحمل معقم لليد، وأيضا صورة للفنانة الراحلة "مارلين مونرو".

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت 56211 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في انخفاض طفيف عن أعداد الإصابات القياسية التي سجلتها البلاد على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وطبقا لإحصاء لرويترز، انخفضت حصيلة الإصابات اليومية في البلاد إلى أقل من 60 ألف حالة بعد 3 أيام. وسجلت ولاية مهاراشترا، أغنى الولايات الهندية، أكثر من 31 ألف إصابة من إجمالي 56211 حالة تم الإبلاغ عنها في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة، إن الوفيات في الـ24 ساعة الماضية بلغت 271 ليصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الجائحة حتى الآن إلى 162114.

وتبحث السلطات في ولاية مهاراشترا إمكانية فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء الانتشار السريع للفيروس اعتبارا من يوم الخميس، لكن أحزاب المعارضة والعاملين بمجال الصناعة يرفضون الإغلاق.



أطباء



الرسام فنسنت فان جوخ



الكرة الأرضية ترتدي كمامة



الموناليزا



تمثال الحرية



جرافيت لسيدات



شهداء الطواقم الطبية



لقاح كورونا