المغرب يمدد العمل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا لأسبوعين

وكالات

قررت الحكومة المغربية، تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي أقرت في الـ13 من يناير الماضي لمدة أسبوعين إضافيين.

وذكر بيان للحكومة، أن هذا القرار يأتي تبعاً لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية القاضية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة، لمواجهة تفشي الفيروس، خصوصاً على ضوء ظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس.

وتتضمن الإجراءات حظر التجول الليلي، واستمرار إغلاق المقاهي والمطاعم والمحال التجارية الساعة الثامنة مساءً، إضافة إلى منع إقامة الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة.