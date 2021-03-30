اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مارس 2021 08:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المرور يستقبل قائدى السيارات في آخر أيام مهلة تركيب الملصق الإلكترونى اليوم

الثلاثاء، 30 مارس 2021 08:00 ص
المرور يستقبل قائدى السيارات في آخر أيام مهلة تركيب الملصق الإلكترونى اليوم الملصق الالكترونى- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنتهى اليوم الثلاثاء 30 مارس المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى، وبعدها تبدأ وزارة الداخلية فى تطبيق الإجراءات القانونية، وملاحقة قائدى السيارات، وتغريم المخالفين وسحب التراخيص على مستوى الجمهورية.
 
 
 وتناشد وزارة الداخلية المواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها، بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكترونى تجنباً للمساءلة القانونية عقب انتهاء المهلة المقررة.
 
 
 
وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى والذى يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة ، وذلك خلال مهلة تنتهى اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021م كموعد نهائى لتركيب الملصق الإلكترونى لكافة المركبات.
 
 
 
وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر. 
 
 
ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً ، تيسيراً لإجراءات تركيب الملصق الإلكترونى فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى إنتهاء المدة المحددة.
 
 
 

اخبار الحوادث

ادارة المرور

الملصق الالكترون

تراخيص السيارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة