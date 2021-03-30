اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مارس 2021 05:23 م
خالد صلاح
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القوات العراقية تتمكن من العثور على 6 منصات لإطلاق صواريخ في كركوك

الثلاثاء، 30 مارس 2021 04:27 م
القوات العراقية تتمكن من العثور على 6 منصات لإطلاق صواريخ في كركوك القوات العراقية أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الإمني العراقي، العثور على 6 منصات حديدية، جرى استخدامها لإطلاق صواريخ باتجاه إقليم كردستان في محافظة كركوك.
 
وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الثلاثاء، أن "قوة من فرقة المشاة الثامنة بالجيش العراقي، عثرت على 6 منصات حديدية في منطقة (نبي أوه) أسفل جبل عكاشة في شمال كركوك، استخدمت الليلة الماضية من قبل مجموعة خارجة عن القانون لإطلاق 6 صواريخ نوع كراد باتجاه إقليم كردستان العراق، حيث سقطت في منطقة خالية على الحدود الفاصلة بين أربيل وكركوك ، دون وقوع خسائر".
 
وأضافت أن الأجهزة الامنية مازالت تحقق في تفاصيل هذا الحادث للتوصل إلى الفاعلين وإحالتهم للقضاء، في الوقت الذي شددت فيه قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك من إجراءاتها لمنع تكرار مثل هكذا حاد وسنوافيكم التفاصيل لاحقا.

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