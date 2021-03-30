اليوم السابع
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القبض على نجار ينقب عن الآثار أسفل منزله بالدقهلية بعد بلاغ من جاره

الثلاثاء، 30 مارس 2021 03:59 م
القبض على نجار ينقب عن الآثار أسفل منزله بالدقهلية بعد بلاغ من جاره تنقيب عن الآثار -أرشيفية
الدقهليه - شريف الديب

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تمكن ضباط مباحث مركز نبروة بمحافظة الدقهلية، من إلقاء القبض على نجار يقوم بالحفر أسفل منزله للبحث عن الآثار.

 

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة نبروه، من عامل، 30 سنة، مقيم بقرية ابيستو دائره المركز، بقيام نجار، 26 سنة، مقيم بذات القرية بالحفر داخل منزله، بقصد التنقيب عن الآثار.

 

وبانتقال الضباط والفحص والمعاينة، تبين أن المنزل محل البلاغ، مكون من طابقين، ووجود حفرة داخل إحدى الغرف بالطابق الأرضى بمساحة 3 أمتار وعمق 3 أمتار، وتم ضبط بعض أدوات الحفر، وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة، وقام بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1489 لسنة 2021 إدارى مركز نبروه، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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