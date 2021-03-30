القائد على ضفة البطولات.. رسائل الرئيس السيسى من الإسماعيلية

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحب وحرص المصريين على بلادهم، قائلا: "هم دول المصريين اللى حابين بلدهم وحريصين عليها.. مصر من دول كتير المفروض كان مصيرها مختلف، لكن بوعي وحرص وحب المصريين كانت النتيجة إن عبرنا أزمة كبيرة قوى.. أزمة مصر خلال 8 سنين اللى فاتوا".

وأضاف الرئيس السيسي خلال تفقده مركز التدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية: "مهم قوى إن الدروس والعبر اللى الموجودة وتتحول إذا كان فيه مستلزمات ومعدات محتاجين تبقا موجودة عندنا بشكل مستمر، احنا لما كان بيتعرض خلال الـ 3 و4 سنين اللى فاتوا الكراكات الكبيرة والقاطرات الكبيرة إنهم يدبروها، كنا بنقول إن ده حاجة في صالح العمل، يتم تدبيرها بغض النظر عن الظروف أو التكلفة".

وقال الرئيس إن قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة، مشيرا إلى أنه تابع أزمة السفينة يوميا وكان الأداء أكثر من مشرف

ووجه التحية للهيئة والعاملين والجهات المشاركة فى إنهاء الأزمة بأقل الخسائر، وأيضا لكل من عرض المساندة فى أزمة السفينة الجانحة

وأشار إلى أن المصريون تابعوا بصمت مع السفينة وكأنها ابنهم ، وقال "فى كل أزمة يساند الشعب بالصمت والدعاء ويتمنى الأمان للقناة، وعبرنا أزمة كبيرة بوعى وحب المصريين.. أزمة مصر خلال 8 سنين فاتوا"، ووجه الرئيس بضرورة التوقف أمام الدروس المستفادة وتوفير احتياجات الهيئة.