الشباب والرياضة بالقليوبية تطلق مسابقة "أهلا رمضان" لاستقبال الشهر الكريم

القليوبية فريق المحافظات

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، إطلاق مسابقة "أهلا رمضان" لتزيين مراكز الشباب استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تقوم المسابقة على تزيين مداخل مراكز الشباب بمشاركة خمسة من الشباب المتميزين بالمركز، والمشاركة بأجمل صورة لزينة رمضان بمركز الشباب، على أن يتم اختيار أفضل مركز بكل إدارة فرعية، لتصعيد 8 مراكز شباب على مستوى المحافظة، واختيار أصحاب المراكز الأول والثاني والثالث من بين المراكز التي تم تصعيدها.

وأشارت، إلى أنه سيتم تكريم المراكز أصحاب الترتيب الأول والثانى والثالث على المحافظة بدعم مادي للمركز، وتكريم لمدير الإدارة والمدير التنفيذي للمركز ومسؤل الربط الإلكتروني، كما يشمل التكريم الـ 5 شباب المشاركين في التنفيذ.

وتبدأ المسابقة من يوم 20 شعبان الجاري حتى نهاية شهر شعبان، لتبدأ عملية التقييم، ويتم استقبال ونشر الأعمال خلال تلك الفترة عبر الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضه بالقليوبية، مع ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية واجبة الإتباع.