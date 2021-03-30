اليوم السابع
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الرئيس السيسي من قناة السويس: هما دول المصريين اللى بيحبوا بلدهم

الثلاثاء، 30 مارس 2021 12:32 م
الرئيس السيسي من قناة السويس: هما دول المصريين اللى بيحبوا بلدهم الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى و سمير حسنى

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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مركز التدريب البحري والمحاكاة التابع لهيئة قناة السويس، واستمع الرئيس لشرح مفصل عن طبيعة العمل داخل المركز.

وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحب وحرص المصريين على بلادهم، قائلا: "هم دول المصريين اللى حابين بلدهم وحريصين عليها.. مصر من دول كتير المفروض كان مصيرها مختلف، لكن بوعي وحرص وحب المصريين كانت النتيجة إن عبرنا أزمة كبيرة قوى.. أزمة مصر خلال 8 سنين اللى فاتوا".

وأضاف الرئيس السيسي خلال تفقده مركز التدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية: "مهم قوى إن الدروس والعبر اللى الموجودة وتتحول إذا كان فيه مستلزمات ومعدات محتاجين تبقا موجودة عندنا بشكل مستمر، احنا لما كان بيتعرض خلال الـ 3 و4 سنين اللى فاتوا الكراكات الكبيرة والقاطرات الكبيرة إنهم يدبروها، كنا بنقول إن ده حاجة في صالح العمل، يتم تدبيرها بغض النظر عن الظروف او التكلفة".

وأكمل الرئيس السيسي: الكراكة مهاب مميش واللى قبل منها دى كراكات عملاقة جاية علشان تساهم في قدرة الهيئة ومطالب العمل"، مضيفا: "كل المطالب اللى احنا محتاجينها علشان يبقا عندنا عناصر في ظل التطور اللى حصل في حركة السفن العملاقة، لو محتاجة معدات تانية على طول فورا نتعاقد ونجيب ومفيش أى مشكلة إن شاء الله".


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السويس

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قناة السويس

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