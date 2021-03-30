اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مارس 2021 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: مياه مصر خط أحمر.. ومحدش يتصور إنه بعيد عن قدرتنا.. فيديو

الثلاثاء، 30 مارس 2021 04:52 م
الرئيس السيسى: مياه مصر خط أحمر.. ومحدش يتصور إنه بعيد عن قدرتنا.. فيديو الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، ردا على سؤال حول قضية سد النهضة: "موضوع التفاوض خيارنا اللى بدأنا بيه، وعاوز اقولكم على حاجة عمرى ما تكلمت فيها.. العمل العدائى قبيح وله تأثيرات كبيرة تمتد لسنوات كثيرة لأن الشعوب مبتنساش ده".

 

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى، بشأن نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة: "المعركة بتاعتنا معركة تفاوض، وكل يوم الرأى العام العالمى، وكبار المسؤولين يروا أننا نكسب أرض، إننا جادين في التفاوض بشكل يحقق الكسب للجميع، وكل اللى بنطلبه أمر لا يخرج عن القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في التعامل مع هذه الإجراءات والمياه العابرة للحدود".

 

وكشف الرئيس السيسى، عن تحرك جديد في قضية سد النهضة قائلا: "خلال الأسابيع القليلة القادمة هايبقى فيه تحرك إضافى ونتمنى أن نصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشان ملء وتشغيل السد".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر، واللى عاوز يجرب يجرب، إحنا مش بنهدد حد، وعمرنا ما هددنا ودايما حوارنا رشيد جدا، وصبور جدا، لكن محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر وألا هيبقى في حالة من عدم استقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد".

وأضاف الرئيس: "محدش يتصور إنه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا، عمرى ما اتكلمت كده علشان ميتفهمش أننا بنهدد حد، لكن مياه مصر لا مساس بها، والمساس بها خط أحمر، وهيبقى رد فعلنا فى حالة ذلك قد يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل".


الرئيس السيسي

قناة السويس

سد النهضة

مفاوضات سد النهضة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رسائل حاسمة من الرئيس السيسى بشأن قضية سد النهضة بتليفزيون اليوم السابع

الثلاثاء، 30 مارس 2021 04:09 م

تفاصيل زيارة الرئيس السيسى لقناة السويس بنشرة تليفزيون اليوم السابع

الثلاثاء، 30 مارس 2021 03:41 م

الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى عالمى فى قناة السويس: "محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر واللى عاوز يجرب يجرب.. مشروع تطوير الريف كأننا بنطور نص مصر من جديد".. ويؤكد: مشروعات النقل تتكلف 100 مليار دولار (فيديو)

الثلاثاء، 30 مارس 2021 03:21 م

الرئيس السيسى خلال تفقد مقر التدريب البحرى لقناة السويس: كنت أتابع السفينة الجانحة يوميا والقناة قادرة وباقية.. ويشكر العاملين بالهيئة: منظر محترم يدل على خبرات كبيرة.. ويؤكد:كراكات عملاقة تصل مصر قريبا (فيديو)

الثلاثاء، 30 مارس 2021 03:00 م

الرئيس السيسى: مشروعات النقل تتكلف 100 مليار دولار وحادث القطار وجعنا كلنا

الثلاثاء، 30 مارس 2021 02:37 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة