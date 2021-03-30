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الرئيس السيسى: "محدش هيقدر ياخد نقطة ميه من مصر واللى عاوز يجرب يجرب"

الثلاثاء، 30 مارس 2021 02:09 م
الرئيس السيسى: "محدش هيقدر ياخد نقطة ميه من مصر واللى عاوز يجرب يجرب" الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر ، واللى عاوز يجرب يجرب، احنا مش بنهدد حد، وعمرنا ما هددنا حد قبل كده، وطول عمرنا حوارنا رشيد جدا، وصبور جدا، لكن محدش هيقدر ياخد نقطة ميه من مصر وألا هايبقى في حالة من عدم استقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد".

وأضاف الرئيس خلال مؤتمر صحفى، بشأن نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة: "محدش يتصور ما هو مدى قدرتنا، عمرى ما اتكلمت كده علشان ميتفهمش اننا بنهدد حد، لكن مياه مصر لا مساس بها، والمساس بها خط أحمر، وهيبقى رد فعلنا فى حالة ذلك قد يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل".


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