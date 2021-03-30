اليوم السابع
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الرئيس الأفغاني يتعهد بالتنحي في حال إجراء انتخابات

الثلاثاء، 30 مارس 2021 08:07 م
الرئيس الأفغاني يتعهد بالتنحي في حال إجراء انتخابات أشرف غني
(رويترز)

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 أوضح الرئيس الأفغاني أشرف غني خططه للسلام في قمة إقليمية في طاجيكستان اليوم الثلاثاء وقال إنه سيتنحى في حال إجراء انتخابات.

تأتي قمة قلب آسيا التاسعة، التي تهدف إلى تعزيز السلام والأمن في أفغانستان، هذا العام في وقت حساس تحاول فيه الولايات المتحدة وقوى أخرى الشروع في تطبيق عملية السلام باقتراح تشكيل حكومة انتقالية جديدة، ويرفض غني هذا المقترح ويقول إنه يتعين إجراء انتخابات قبل أن يتنحى.

وقال غني في المؤتمر في دوشنبه "أؤيد.. بشدة إجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن.. أكبر شرف أتقلده هو قيامي بتسليم السلطة لخليفتي المنتخب".

وأدلى غني، الذي تولى منصبه في 2014 وأدى اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات العام الماضي، بمزيد من التفاصيل اليوم الثلاثاء قائلا إنه بمجرد التوصل إلى تسوية سياسية، يتعين أن يصادق عليها مجلس شيوخ القبائل (لويا جيرجا) وأن يعقب ذلك وقف لإطلاق النار برقابة دولية.

وترفض طالبان حتى الآن وقف إطلاق النار وتقول إنها لن تشارك بشكل مباشر في حكومة مؤقتة.

 

 

 

 


طالبان

أفغانستان

كابول

انتخابات

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