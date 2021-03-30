الحماية المدنية تسيطر على حريق بمنفذ بيع فوانيس رمضان بالإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية أسماء على بدر

قدم" اليوم السابع"، فيديو لايف من موقع حريق اندلع، صباح اليوم الثلاثاء، بشادر لبيع فوانيس رمضان بميدان المنشية وسط الإسكندرية، دون حدوث أي إصابات.

ورد بلاغ لقسم شرطة المنشية يفيد نشوب حريق بشادر في منطقة المنشية بحوار محكمة الحقانية، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة نشوب حريق بـ"شادر" لبيع فوانيس ومستلزمات شهر رمضان، بسبب ماس كهربائي، ما تسبب في التهام النيران لمحتويات الشادر.

تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران بواسطة سيارتي إطفاء، وذلك دون حدوث أي إصابات، تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث صباح اليوم، حيث نشب حريق فى بضاعة أحد الباعة الجائلين لفوانيس رمضان بطول 7 أمتار وعرض 3 أمتار، بجوار منطقة زنقة الستات دون خسائر بشرية.



