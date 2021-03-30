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الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يهنئ مصر بنجاح جهود تعويم السفينة

الثلاثاء، 30 مارس 2021 12:02 ص
الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يهنئ مصر بنجاح جهود تعويم السفينة السفينة ايفر جيفن
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية عن تهنئته لمصر بنجاح جهود تعويم سفينة الحاويات EVER GIVEN بقناة السويس، وذلك حسبما أفاد التليفزيون المصرى فى خبر عاجل له.

وقدمت شركة "إيفرجرين" المشغلة للسفينة EVER GIVEN التى جنحت في قناة السويس، الشكر لكافة العاملين في هيئة قناة السويس، على المجهود المبذول خلال الأيام الماضية لإعادة تعويم السفينة، وفق بيان أصدرته الشركة الاثنين.
 
وقالت الشركة في البيان: "نحن فى غاية الامتنان لهيئة قناة السويس وجميع العاملين فيها على تقديم المساعدة والدعم في الأيام الصعبة الماضية المؤسفة، ونود أيضا أن نعبر عن خالص تقديرنا للطاقم الذين لا يزالون ثابتين في عملهم".
 
وأكدت الشركة أنه سيتم نقل السفينة إلى البحيرة الكبرى لفحصها، مضيفة أن نتيجة الفحص ستحدد ما إذا كان يمكن للسفينة استئناف خدماتها المقررة.
 
وعادت الحياة للمر الملاحى فى قناة السويس بعد نجاح جهود هيئة القناة فى إعادة تعويم السفينة البنمية العملاقة  "EVER GIVEN" والتى جنحت منذ أيام.
 
وأعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع نجاح جهود هيئة قناة السويس في إعادة تعويم السفينة البنمية العملاقة (EVER GIVEN) بعد أيام من جنوحها في القناة
 
 

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