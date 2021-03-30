اعرف موعد انتهاء تنفيذ مترو العتبة – الكيت كات وما تحقق من المشروع حتى الآن

كتب رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن مشروع مترو العتبة ـ الكيت ومواصفاته وما تحقق من أعمال تنفيذ المشروع حتى الآن وموعد انتهاء تنفيذه خلال السطور التالية:-



1ـ المشروع يمتد بطول 4 كم ضمن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.



2ـ يشمل 4 محطات نفقية هى "ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات".



3- يضم محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو وهى محطة جمال عبد الناصر.



4- يمتد من محطة العتبة موازيا لمسار شارع 26 يوليو عابرا النيل إلى الزمالك ثم عابر النيل مرة أخرى وصولا إلى الكيت كات.



5- تحالف من الشركات الفرنسية والمصرية يتولى تنفيذ هذا المشروع.



6- تحالف الشركات المنفذة للمشروع أنهت أعمال حفر نفق المسار وأغلب الأعمال الإنشائية.



7- شركات المقاولات بدأت في أعمال تشطيبات محطات المشروع.



8- تضم كافة محطات المشروع سلالم كهربائية تبدأ من سطح الشارع حتى رصيف المحطة بجانب مصاعد لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.



9- مخطط الانتهاء من تنفيذه وتشغيله ومخطط افتتاحه في منتصف 2022 بدلا من نهاية العام الجارى



10- محطات وقطارات هذا المشروع مكيفة.