اليوم السابع
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اعرف موعد انتهاء تنفيذ مترو العتبة – الكيت كات وما تحقق من المشروع حتى الآن

الثلاثاء، 30 مارس 2021 02:00 م
اعرف موعد انتهاء تنفيذ مترو العتبة – الكيت كات وما تحقق من المشروع حتى الآن مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن مشروع مترو العتبة ـ الكيت ومواصفاته وما تحقق من أعمال تنفيذ المشروع حتى الآن وموعد انتهاء تنفيذه خلال السطور التالية:-

1ـ المشروع يمتد بطول 4 كم ضمن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

2ـ يشمل 4 محطات نفقية هى "ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات".

3- يضم محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو وهى محطة جمال عبد الناصر.

4- يمتد من محطة العتبة موازيا لمسار شارع 26 يوليو عابرا النيل إلى الزمالك ثم عابر النيل مرة أخرى وصولا إلى الكيت كات.

5- تحالف من الشركات الفرنسية والمصرية يتولى تنفيذ هذا المشروع.

6- تحالف الشركات المنفذة للمشروع أنهت أعمال حفر نفق المسار وأغلب الأعمال الإنشائية.

7- شركات المقاولات بدأت في أعمال تشطيبات محطات المشروع.

8- تضم كافة محطات المشروع سلالم كهربائية تبدأ من سطح الشارع حتى رصيف المحطة بجانب مصاعد لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

9- مخطط الانتهاء من تنفيذه وتشغيله ومخطط افتتاحه في منتصف 2022 بدلا من نهاية العام الجارى

10- محطات وقطارات هذا المشروع مكيفة.


مترو العتبة ـ الكيت كات

مترو ناصر

متروالزمالك

الخط الثالث للمترو

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