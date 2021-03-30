أسهم أوروبا قرب مستويات قياسية مرتفعة بقيادة البنوك

رويترز

ارتفعت الأسهم الأوروبية صوب أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الثلاثاء بفضل آمال بتعاف اقتصادي قوي، بينما غض المستثمرون الطرف عن تعثر صندوق تحوط أمريكي أثر سلبا على أسهم البنوك في اليوم السابق.