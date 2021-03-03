مصادر: بدء تحميل شحنة الغاز الثانية للتصدير من مصنع دمياط للإسالة

كتبت – مروة الغول

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، لـ"اليوم السابع" عن بدء تحميل شحنة الغاز المسال الثانية للتصدير من مصنع الإسالة بدمياط، لافتا إلى أنه سيتم الإنتهاء من عمليات التحميل صباح غد الخميس .

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد كشفت في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن وصول ناقلة الغاز المسال Energy Atlantic لتحميل الشحنة الثانية من الغاز المسال للتصديرمن مصنع دمياط للإسالة ، لافتا إلى أن حجم الشحنة يبلغ حوالي 157 ألف متر مكعب غاز مسال وستتجه إلي الصين .

وكان ميناء دمياط، قد أعلن خلال شهر فبراير الماضي استئناف حركة تردد ناقلات الغاز المسال للميناء مرة أخرى بعد توقف 8 سنوات، حيث تم استقبال ناقلة الغاز المسال (GOLAR GLACIER ) القادمة من سنغافورة والتى ترفع علم جزر المارشال ويبلغ طولها 276 مترا وبعرض 45 مترا وغاطس يبلغ 14 مترا، حيث ستقوم بشحن 60 ألف طن LNG بما يعادل 158 ألف متر مكعب متجهة إلى بنجلاديش.

وكانت مجموعة إينى الإيطالية للطاقة، أبرمت اتفاقات مع شركة الغاز الإسبانية ناتورجى والشركاء المصريين لتسوية منازعات بخصوص محطة غاز مغلقة تملك حصة بها فى شمال مصر، حيث قالت إينى إن الاتفاقات الجديدة ستمهد لإعادة تشغيل محطة الغاز الطبيعى المسال فى مدينة دمياط الساحلية بحلول الربع الأول من العام القادم وبموجب الاتفاق الجديد، تمتلك شركة إينى الإيطالية حصة قدرها 50% فى يونيون فينوسا جاس الشركة الإيطالية الإسبانية المشتركة التى كانت تدير المصنع، فيما تستحوذ الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) على 40%، والهيئة العامة للبترول على النسبة المتبقية البالغة 10%.

يذكر أنه تم اتخاذ خطوات فاعلة فى مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول حيث تتبنى الحكومة، استراتيجية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول تتضمن 3 محاور أساسية (داخلية – سياسية – فنية) ويتم تنفيذها فى ظل إيمان كامل من مصر أن دورها الريادى ورؤيتها فى التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم فى تحقيق منافع اقتصادية واستثمار الطاقة كوسيلة للسلام بالمنطقة.