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طلاب أولى ثانوى : منصة الامتحان تعمل بكفاءة ودخلنا على الشبكة بسهولة

الأربعاء، 03 مارس 2021 11:16 ص
طلاب أولى ثانوى : منصة الامتحان تعمل بكفاءة ودخلنا على الشبكة بسهولة امتحانات الفصل الدراسى الأول
كتب محمود طه حسين

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أكد طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة أن منصة الامتحان الإلكترونى تعمل بكفاءة ودخلوا على الشبكات بشكل سهل دون مشاكل تقنية كبيرة، موضحين أن الأسئلة فى مادة الرياضيات سهلة واختيار من متعدد.
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المنصة تعمل بشكل جيد ولم نتلق شكاوى من الطلاب.
 
اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام فى 12 محافظة لأداء امتحان مادة الرياضيات من العاشرة صباحا حتى الحادية عشرة والنصف ثم يبدأ الطلاب بعدها أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وشملت ال 12 محافظة : الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر امتحاناتهم من العاشرة صباحا.
 
شهدت المدارس الثانوى تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب الصف الأول الثانوى أثناء دخولهم لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث يختبر الطلاب فى مادتى الفلسفة والمنطق والأحياء إلكترونيا على التابلت، ونظمت المدارس دخول الطلاب وتطبيق الإجراءات الوقائية حيث تم قياس درجة حرارة الطلاب باستخدام كواشف حرارية وأيضا التنبيه على الطلاب بارتداء الكمامة خلال دخولهم المدارس.
 
 

التربية والتعليم

الامتحان الإلكترونى

اخبار مصر

اخبار مصرية

امتحان الإلكترونى

امتحان الرياضيات

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