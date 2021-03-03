إتاحة منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى بـ12 محافظة لاختبار الرياضيات

كتب محمود طه حسين - تصوير عمرو مصطفى

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام فى 12 محافظة لأداء امتحان مادة الرياضيات من العاشرة صباحا حتى الحادية عشرة والنصف ثم يبدأ الطلاب بعدها أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وشملت ال 12 محافظة : الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر امتحاناتهم من العاشرة صباحا.

شهدت المدارس الثانوى تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب الصف الأول الثانوى أثناء دخولهم لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث يختبر الطلاب فى مادتى الفلسفة والمنطق والأحياء إلكترونيا على التابلت، ونظمت المدارس دخول الطلاب وتطبيق الإجراءات الوقائية حيث تم قياس درجة حرارة الطلاب باستخدام كواشف حرارية وأيضا التنبيه على الطلاب بارتداء الكمامة خلال دخولهم المدارس.