صعود بورصة مسقط بـ0.58% للجلسة السابعة على التوالى مدفوعة بارتفاع 21 سهماً

كتب هانى الحوتى

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة السابعة على التوالى، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.580% رابحاً 21.077 نقطة ليغلق عند مستوى 3644.536 نقطة، وبلغ حجم التداول 7 ملايين سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 483 صفقة لعدد 48 سهماً.

وارتفع 21 سهماً على رأسها سهم "الوطنية لمنتجات الألمنيوم" بنسبة 9.30%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 7.32%، ثم سهم "فولتامب للطاقة" بنسبة 6.90%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم "الشرقية لتحلية المياه" بنسبة 6.52%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 2.33%، ثم سهم "الأنوار للاستثمارات" بنسبة 1.32%، فيما تصدر سهم "العمانية المتحدة للتأمين" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 297.8 ألف ريال عماني.

فى سياق متصل، أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية ، إدراج أسهم زيادة رأسمال الشركة العمانية للنطاق العريض من 67.1 مليون سهم إلى 74.02 مليون سهم بعدد أسهم مجانية 6.9 مليون سهم بسعر ريال عمانى للسهم، فى السوق الثالثة.

في سياق آخر أعلنت شركة الحسن الهندسية، حصولها على خطاب إسناد مع شركة لارسن وتوبور (عمان) لتنفيذ أعمال مشروع مد الأنابيب وأعمال الحفر في الداخلية مقابل 0.960 مليون ريال عمانى، على أن تكون فترة التنفيذ 10 أشهر تبدأ من شهر مارس الجارى.

في سياق منفصل أعلنت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية، استلامها رسالة إسناد مناقصة لتوريد وقود الطائرات للطيران العماني في مطار مسقط الدولى، وحصلت الشركة على نسبة 50% من إجمالي حجم التوريد المطلوب لمدة سنتين، وذلك اعتبارًا من تاريخ 1 مارس عام 2021 وحتى 28 فبراير 2023.