ارتفاع بورصة مسقط بنسبة 0.04% للجلسة السادسة على التوالى مدفوعة بصعود 13سهماً

كتب هانى الحوتى

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة السادسة على التوالي، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.040% رابحاً 1.340 نقطة ليغلق عند مستوى 3623.459 نقطة، وبلغ حجم التداول 40.5 مليون سهم بقيمة 4 ملايين ريال عبر تنفيذ 530 صفقة لعدد 55 سهماً.

وارتفع 13 سهماً على رأسها سهم "الأنوار للاستثمارات" بنسبة 4.11%، ثم سهم "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 3.81%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألمنيوم" بنسبة 3.61%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "الباطنة للتنمية والاستثمار" بنسبة 8.96%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 2.27%، ثم سهم "العمانية للاتصالات" بنسبة 2.08%، فيما تصدر سهم "المدينة تكافل" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 955.3 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية، إدراج أسهم زيادة رأسمال شركة ضيافة الصحراء من 6.737 مليون سهم إلى 7.546 مليون سهم بعدد أسهم مجانية 808.5 ألف سهم بسعر ريال عماني للسهم، في السوق الموازية.

وفي سياق آخر أعلنت شركة ظفار للمرطبات، اجتماع مجلس الإدارة، أمس الاثنين، للموافقة على مسودة القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، إلى جانب تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة مع رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية باعتمادها خلال اجتماع بتاريخ 28 مارس الجاري، واعتماد تقرير مناقشات وتحليلات الإدارة مع رفع توصية إلى الجمعية.