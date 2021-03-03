سهم بنك البحرين والكويت يصعد ببورصة البحرين بمستهل جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.03% رابحاً 0.40 نقطة ليصل إلى مستوى 1470.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 374.6 ألف سهم بقيمة 62.2 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.80% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.56%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.46% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.28% بضغوط هبوط سهم مجموعة ترافكو بنسبة 1%.

في سياق متصل أعلنت شركة البحرين لمواقف السيارات، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 24 مارس الجاري، لقراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25 مارس عام 2020 والمصادقة عليه، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 والمصادقة عليها، الاستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، واعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 بتحويل مبلغ 65.8 ألف دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي القانوني بما يعادل 10% من صافي أرباح العام 2020،، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين (باستثناء أسهم الخزينة) قدرها 5 فلس للسهم الواحد أو ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع والبالغة 546.513 ألف دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020.

في السياق ذاته أعلنت شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس الجاري، لقراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24 مارس عام 2020 والمصادقة عليه، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 والمصادقة عليها، الاستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، واعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 50% من رأس المال المدفوع (50 فلس للسهم الواحد) بمبلغ 990 ألف دينار بحريني، وتخصيص مبلغ 35 ألف دينار بحريني لحساب الأعمال الخيرية، وتحويل مبلغ 375.033 ألف دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.