رئيس كيما: ‬الشركة عادت للعمل بكامل طاقتها بعد إصلاح العطل الفنى

كتب عبد الحليم سالم

كشف عيد الحوت، رئيس مجلس إدارة شركة كيما للصناعات الكيماوية بأسوان، أن الشركة استعادت العمل بكامل طاقتها اليومية، بعد إصلاح ضاغط ثاني أكسيد الكربون المغذى ل مصنع اليوريا والمتوقف منذ عدة أشهر .

وأضاف عيد الحوت لـ"اليوم السابع" أن المصانع عاودت الإنتاج بكامل طاقتها اليومية 1200 طن أمونيا و1570 طن يوريا، لافتا إلى أن التشغيل التجريبى بعد إصلاح العطل بدأ مع نهاية شهر فبراير الماضى ثم ارتفع الإنتاج تدريجيا بمعدلاته الطبيعية.

وجدير بالذكر أنه فى 14سبتمبر 2020، أعلنت كيما عن توقف ضاغط ثانى أكسيد الكربون المغذى لمصنع اليوريا عن العمل، مما عطل كافة العمليات التشغيلية فى مصنع اليوريا، وخسرت الشركة نحو 1.5مليار جنيه العام المالى الماضى نتيجة الأعطال.