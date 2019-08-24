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شاهد.. أول فيديو وصور لتشغيل مصنع اليوريا بكيما 2 بأسوان بتكلفة 11.7 مليار جنيه

السبت، 24 أغسطس 2019 10:27 م
شاهد.. أول فيديو وصور لتشغيل مصنع اليوريا بكيما 2 بأسوان بتكلفة 11.7 مليار جنيه مصنع اليوريا بشركة كيما 2
كتب عبد الحليم سالم

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أشاد وليد محمد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بانتهاء مشروع كيما 2 بنجاح، وبدء التشغيل الفعلى لمصنعى الأمونيا واليوريا، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 11.7 مليار جنيه.

وقال الرشيد، لـ"اليوم السابع" إن المصانع بدأت تعمل ومن المنتظر افتتاح المشروع رسميا الفترة المقبلة، حيث سبق وتفقده المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية وأعضاء المجلس أكثر من مرة للمتابعة لسرعة الإنجاز، لافتا إلى أن مشروع كيما 2 يعد من أكبر مشروعات الكيماويات فى الشرق الأوسط وهو مقام على مساحة 60 فدانا ويوفر 3700 فرصة عمل.

 

قال نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن مصنع الأمونيا سينتج نحو 1220 طن يوميا، فيما سينتج مصنع اليوريا نحو 1570 طن يوريا يوميا، بإجمالى 570 ألف طن سنويا.

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القابضة الكيماوية

كيما 2

كيما اسوان

مشروع كيما

وليد الرشيد

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