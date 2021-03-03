تنفيذ مشروعات مرافق بـ164 مليون جنيه لخدمة آلاف المواطنين بالشرقية

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس راضى عبد العزيز، رئيس القطاعات للشئون الفنية للتنفيذ والمشرف على أعمال الطرق والكباري بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، أنه تم تسليم العديد من المشروعات مبدئيا، فى محافظة الشرقية بجانب استمرار العمل فى عدد من المشروعات بقيمة نحو 164 مليون جنيه، لافتا إلى أنه جارى استكمال العديد من مشروعات المرافق خاصة المشروعات المتعثرة، وفق تعليمات مجلس إدارة الشركة والشركة القابضة للتشييد والتعمير.

أضاف المهندس راضى عيد العزيز لـ"اليوم السابع" إنه جارى تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرية الحلمية بتكلفة نحو 40 مليون جنيه، مع التسليم المبدئى لعدد ‬من المشروعات منها، مشروع الصرف الصحى لقرية السعدية بمركز أبو حماد بتكلفة 20 مليون جنيه، مما يوفر الخدمة لآلاف المواطنين فى القرية.

أشار عبد العزيز أنه تم جارى تنفيذ مشروعات فى قرى سلمنت وبير عمارة والسعيدية بانشاص الرمل، بتكلفة 60.5 مليون جنيه، موضحا أنه تم تسليم مشروع الصرف الصحى بقرية شلشلمون بتكلفة 44 مليون جنيه، وكذلك تسليم مشروعات القرى الأشد تلوثا بمركز الزقازيق، وهى الميمونة والمسلمية وبنى عامر بتكلفة 58.5 مليون جنيه بهدف حماية البيئة وتحسين جودة الحياة للأهالى.