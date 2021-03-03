اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 06:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تنفيذ مشروعات مرافق بـ164 مليون جنيه لخدمة آلاف المواطنين بالشرقية

الأربعاء، 03 مارس 2021 05:00 ص
تنفيذ مشروعات مرافق بـ164 مليون جنيه لخدمة آلاف المواطنين بالشرقية راضى عبد العزيز
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المهندس راضى عبد العزيز، رئيس القطاعات للشئون الفنية للتنفيذ والمشرف على أعمال الطرق والكباري بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، أنه تم تسليم العديد من المشروعات مبدئيا، فى محافظة الشرقية بجانب استمرار العمل فى عدد من المشروعات بقيمة نحو 164 مليون جنيه، لافتا إلى أنه جارى استكمال العديد من مشروعات المرافق خاصة المشروعات المتعثرة، وفق تعليمات مجلس إدارة الشركة والشركة القابضة للتشييد والتعمير.
 
أضاف المهندس راضى عيد العزيز لـ"اليوم السابع" إنه جارى تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرية الحلمية بتكلفة نحو 40 مليون جنيه، مع التسليم المبدئى لعدد ‬من المشروعات منها، مشروع الصرف الصحى لقرية السعدية بمركز أبو حماد بتكلفة 20 مليون جنيه، مما يوفر الخدمة لآلاف المواطنين فى القرية.
 
أشار عبد العزيز أنه تم جارى تنفيذ مشروعات فى قرى سلمنت وبير عمارة والسعيدية بانشاص الرمل، بتكلفة 60.5 مليون جنيه، موضحا أنه تم تسليم مشروع الصرف الصحى بقرية شلشلمون بتكلفة 44 مليون جنيه، وكذلك تسليم مشروعات القرى الأشد تلوثا بمركز الزقازيق، وهى الميمونة والمسلمية وبنى عامر بتكلفة 58.5 مليون جنيه بهدف حماية البيئة وتحسين جودة الحياة للأهالى.

المقاولات المصرية

راضى عبد العزيز

محافظة الشرقية

توصيل الخدمات

الزقازيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعثة من البنك الدولى والبنك الآسيوى تتابع برنامج خدمات الصرف الصحى فى الريف

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:16 ص

"حياة كريمة" تعيد الروح لأهالى قرى زفتى بالغربية.. 54 قرية على جدول أعمال المبادرة.. تطوير الصرف الصحى والغاز الطبيعى ورصف الطرق وإنشاء الوحدات الصحية .. والأهالى: عشنا سنوات نعانى وستتحقق أحلامنا

الإثنين، 01 مارس 2021 12:00 م

كيف غيرت "حياة كريمة" أحوال أهالى ساحل سليم بأسيوط.. إدخال الصرف الصحى وإنشاء وحدة صحية وإعادة إعمار المنازل الفقيرة ورصف الطرق.. والأهالى : القرية أهملت لسنوات ومعيشتنا تغيرت للأفضل ونشكر الرئيس السيسى.. صور

الأحد، 28 فبراير 2021 12:00 م

اجتماعات مكثفة لـ22 لجنة بمجلس النواب.. مناقشة 4 قوانين بشأن الصكوك السيادية وهيئة جودة التعليم وإعفاء المؤسسات الصحية الأهلية من 75% لفواتير المرافق.. ونظر مشكلات البريد والصرف والصحى والمياه والعمالة المؤقتة

الأحد، 28 فبراير 2021 09:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة