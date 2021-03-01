اليوم السابع
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وحدة التدخل السريع ترفع 360 طن قمامة من كفر أبو الديب بالشرقية

الإثنين، 01 مارس 2021 04:22 م
وحدة التدخل السريع ترفع 360 طن قمامة من كفر أبو الديب بالشرقية رفع القمامة - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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تمكنت وحده التدخل السريع بمحافظة الشرقية من رفع 360 طن قمامة ومخلفات من كفر أبو الديب التابع للوحدة المحلية بكفور نجم مركز الإبراهيمية على مدار أربعة أيام.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لوحدة التدخل السريع بالديوان العام برفع أكوام القمامة والمخلفات المتراكمة من القرى والكفور تماشيا مع خطة المحافظة للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة.

وفي هذا السياق قامت وحدة التدخل السريع بإشراف العميد علاء الشعراوي المشرف العام على الحملات الميكانيكية والمهندس محمد صلاح رئيس الوحدة برفع 360طن قمامة ومخلفات من كفر أبو الديب التابع لوحدة كفور نجم مركز الإبراهيمية بواقع (18) نقله و تسوية جسر الترعة ورفع الاشغالات على مدار أربع أيام بالاضافة الى تسوية مخلفات البناء بطريقى أبو الأخضر الزقازيق ، منيا القمح الزقازيق.

أشار محافظ الشرقية أن الغرض من رفع القمامة من قرى المحافظة هو خلق جو بيئي وصحي نظيف للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لقرى المحافظة وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (إرتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.


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