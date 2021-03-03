بنك المعرفة: يمكن لطلاب الثانوى مذاكرة الكيمياء بطريقة شيقة عبر محتوى بريتانيكا

كتب محمود طه حسين

أعلن بنك المعرفة المصرى أنه يمكن لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، مذاكرة مادة الكيمياء بطرق شيقة وتفاعلية استعداداً للاختبارات الشهرية القادمة، من خلال محتوى بريتانيكا في مادة الكيمياء على منصة إدارة التعلم LMS من خلال موقع بنك المعرفة المصرى.

نشر بنك المعرفة المصرى دور منصة Discovery Education فى مساعدة طلاب الصفوف الأولى من المرحلة الأولى لرياض الأطفال وحتى الصف الثالث الإبتدائي في جعل التعليم متعة وربطه بمهارات الحياه وغيرها من تطبيقات رؤية تعليم 2.0 لمعرفة الاجابة و لمزيد من دعم موارد Discovery Education الرقمية تابعو Webinar اليوم الأربعاء الساعة السادسة مع أماني طه وهالة الجمال.

أعلن بنك المعرفة المصرى أنه يمكن لجميع الطلاب في الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية، الوصول لمصادر التعلم التفاعلية المتعددة لمذاكرة دروسك بشكل أمتع من خلال محتوى نجوى المتاح على منصة إدارة التعلم LMS.

ويهدف المحتوى لتوفير شرح مبسط للمناهج العلمية لتعزيز الفهم وليس الحفظ طبقاً لنظام التعليم الجديد، تعرف الآن على المواد المتاحة لمرحلتك الدراسية من نجوى على منصة إدارة التعلم LMS من خلال موقع بنك المعرفة المصري:

ونشر اليوم السابع، نماذجا استرشادية لطلاب مدارس اللغات للامتحان متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات فى الترم الأول 7 مارس الجارى، ويمكن للطلاب الاطلاع على شكل الامتحان فى مادتى الرياضيات والعلوم قبل أداء الاختبارات من خلال النماذج الاسترشادية.