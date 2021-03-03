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بنك المعرفة يستعرض دور منصة ديسكفرى فى ربط التعلم بمهارات الحياة

الأربعاء، 03 مارس 2021 01:01 م
بنك المعرفة يستعرض دور منصة ديسكفرى فى ربط التعلم بمهارات الحياة وزارة التربية والتعليم
كنب محمود طه حسين

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نشر بنك المعرفة المصرى دور منصة  Discovery Education فى مساعدة طلاب الصفوف الأولى من المرحلة الأولى لرياض الأطفال وحتى الصف الثالث الإبتدائي في جعل التعليم متعة وربطه بمهارات الحياه وغيرها من تطبيقات رؤية تعليم 2.0 لمعرفة الاجابة و لمزيد من دعم موارد Discovery Education الرقمية تابعو Webinar اليوم الأربعاء الساعة السادسة مع  أماني طه وهالة الجمال.
 
أعلن بنك المعرفة المصرى أنه يمكن لجميع الطلاب في الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية،  الوصول لمصادر التعلم التفاعلية المتعددة لمذاكرة دروسك بشكل أمتع من خلال محتوى نجوى المتاح على منصة إدارة التعلم LMS.
 
ويهدف المحتوى لتوفير شرح مبسط للمناهج العلمية لتعزيز الفهم وليس الحفظ طبقاً لنظام التعليم الجديد، تعرف الآن على المواد المتاحة لمرحلتك الدراسية من نجوى على منصة إدارة التعلم LMS من خلال موقع بنك المعرفة المصرى.

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