اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء يترواح بين 26-29 جنيها للكيلو

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:04 ص
أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء يترواح بين 26-29 جنيها للكيلو دواجن
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن والبيض استقرارا فى السوق المحلى اليوم الثلاثاء 2-3-2021، حيث سجل سعر الكيلو 26-29 جنيها. 
 
وقال حسن المصري صاحب محل دواجن إن أسعار الدواجن مستقرة بالسوق المحلى منذ بداية العام، موضحا أن سعر الكيلو يتراوح بين بين 26-29  جنيها، للدواجن المزارع البيضاء. 
 
وأضاف المصري في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الدواجن البلدى للمستهلك سجلت الدواجن 33-36 جنيها للكيلو، وتتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو. 
 
وعلي جانب آخر استقر سعر كرتونة البيض للمستهلك ليتراوح بين 39-42 جنيها، وكرتونة البيض البلدى للمستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة. 
 
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن عن تراجع أسعار الدواجن والأسماك والحبوب والبقول والخضر الطازجة خلال شهر فبراير الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي .
 
وجاء ذلك في تقريرغرفة عمليات الاتحاد لمراقبة متغيرات الأسواق والذي تلقاه المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية .

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