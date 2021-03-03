اليوم السابع
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النيابة تصرح بدفن جثة شخص عثر عليه متقولا داخل سيارته بالغربية

الأربعاء، 03 مارس 2021 11:19 م
النيابة تصرح بدفن جثة شخص عثر عليه متقولا داخل سيارته بالغربية مديرية أمن الغربية- أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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قررت نيابة مركز قطور بمحافظة الغربية، التصريح بتسليم جثة شخص لذويه ودفنه بعد العثور عليه مقتولا داخل سيارته متفحمة وموثقة بالحبال على طريق محلة مسير، بعد تحديد هويته بعد إجراء تحليل .DNA

وكان قد عثر أهالي قرية محلة مسير مركز قطور بمحافظة الغربية، على جثة مجهولة الهوية متفحمة وموثقة بالحبال داخل سيارة ملاكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة الهوية، متفحمة وموثقة بالحبال داخل سيارة ملاكي أمام قرية محلة مسير مركز قطور.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية وضباط مباحث مركز قطور، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة والقبض على مرتكبي الحادث.


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