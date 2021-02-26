المصرية للاتصالات تعلن الإنتهاء من إنشاء أكبر مركز بيانات دولي في مصر قريباً

كتبت هبة السيد

قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها سوف تنتهي من إنشاء أكبر مركز بيانات دولي في مصر خلال الأشهر المقبلة، بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 كابينة مقسمة على 4 مباني مجهزة لاستضافة البيانات، مشيرة إلى أنه سيتم ربط المركز بجميع أنظمة الكابلات البحرية العالمية التي لديها نقاط إنزال في مصر، يأتي ذلك في إطار التطوير والتنويع المستمر للبنية التحتية الخاصة بالشركة عبر مستويات متعددة، حيث قامت بالعديد من الخطوات الأخرى لتوسيع نطاق أعمالها في مجال مراكز البيانات.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات ،أجرت التوسع في وحدات التجميع الذكية MSAN لتصل إلى 30.8 وحدة بنهاية عام 2020، مع التوسع في مد كابلات الألياف الضوئية ورفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع عملاء الإنترنت الأرضي فائق السرعة.

كما استطاعت زيادة متوسط سرعات للإنترنت الثابت إلى 38.3 ميجا بايت لكل ثانية بنهاية عام 2020، مما أدى إلى ارتفاع متوسط سرعات الإنترنت في السوق المصرية ليصل إلى 34.9 ميجا بايت لكل ثانية بنهاية عام 2020، وهو ما ساهم في تقدم مصر عالمياً وأفريقيا لتحتل المركز 92 عالمياً بنهاية 2020 متقدمة 74 مركزاً في خلال عامين، ولتصل إلى المركز الرابع بأفريقيا بنهاية عام 2020.