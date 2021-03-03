المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يربح 62 نقطة مدفوعًا بصعود 113 سهمًا

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لـ سوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.67% رابحاً 62 نقطة ليغلق عند مستوى 9310.28 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.11% رابحًا 286.85 نقطة ليغلق عند مستوى 26165.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 531.2 مليون سهم بقيمة 14.8 مليار ريال.

صعد 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.08%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.18%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.78%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.50%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.44%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.29%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.86%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.77%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.77%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.51%، فيما تراجع قطاعي الأدوية والإعلام والترفيه بنسبة 0.74%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.61%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%.

وقفز 113 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "متطورة" بنسبة 10%، ثم سهم "مجموعة فتيحى" بنسبة 9.98%، ثم سهم "أنابيب السعودية" بنسبة 9.86%، وتراجع 77 سهمًا على رأسها سهم "الخريف" بنسبة 6.85%، ثم سهم " اليمامة للحديد" بنسبة 3.31%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 3.05%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 525.5 مليون ريال سعودى.

فى سياق متصل، أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، توقيعها، أمس الثلاثاء، اتفاقية شراء أسهم 25.5% من رأس مال شركة فوغا كلوسيت ليمتد ("الشركة المستهدفة")، هذه الصفقة ستتيح للحكير الوصول إلى موقع إلكترونى دولى رائد يتمتع بمكانة وحضور قويين فى الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية لتعزيز علاماتها التجارية وتقريبها من عملائها.

في سياق منفصل أعلنت مجموعة فتيحي القابضة، بيع كامل حصتها المملوكة في رأسمال شركة الجوف للتنمية الزراعية، محققة أرباحاً رأسمالية (استثنائية) بلغت 125.7 مليون ريال، وذلك عملاً بقرار مجلس إدارة المجموعة ببيع كامل حصة ملكية المجموعة (البالغة 9%) في رأسمال شركتها الزميلة شركة الجوف للتنمية الزراعية.