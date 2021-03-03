الصين تلزم الأزواج بالانتظار 30 يوما قبل الحكم بالانفصال لخفض معدلات الطلاق

كتب إيهاب محمد

تسعى السلطات الصينية جاهدة، إلى خفض معدل حالات الطلاق في البلاد، نظرا للحاجة إلى نمو سكاني يسير بالتوازي مع النمو الاقتصادي، لكن الأمور يبدو أنها لا تسير بالشكل المطلوب، لأن عددا متزايدا من الأزواج يقدمون على الانفصال.



الصين - صورة ارشيفة

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، فإن قرارا دخل حيز التنفيذ فى الصين، يلزم الزوجين الراغبين في الطلاق بالانتظار لمدة 30 يوما، قبل الحكم بانفصالهما، والغرض من هذه المدة، إتاحة المزيد من الوقت، للطرفين من أجل التفكير، وربما يحدث تراجع في القرار من أحد الزوجين أو كليهما.

ودخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من شهر يناير الماضى، ولم يخطر ببال السلطات أن بعض الأزواج استعجلو الانفصال، تفاديا لحلول شهر يناير 2021، أي تاريخ بداية الإلزام بانتظار 30 يومًا.

ويتراجع معدل الزواج في الصين، بشكل مستمر، منذ سنة 2014، فيما يتزايد الإقدام على الطلاق، ويشرح الخبير في القانون المدني الصيني، لونج جون، سياق هذا القرار الصيني، أن بعض الأزواج قد يختصمون في الصباح فيقررون الطلاق في المساء، أي أنهم متسرعون جدا.

وأضاف أن الهدف من انتظار 30 يومًا هو تفادي حصول الطلاق بسبب قرارات متسرعة، لأن الزوجين سيكون أمامهما وقت حتى يفكرا، وبحسب أرقام صادرة عن وزارة الشؤون المدنية، الأسبوع الماضي، فإن عدد طلبات الطلاق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020 تجاوز المليون، أي أكثر بـ13 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.