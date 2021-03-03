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الحكومة الكويتية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية أمام أمير البلاد

الأربعاء، 03 مارس 2021 10:59 ص
الحكومة الكويتية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية أمام أمير البلاد امير الكويت - الشيخ نواف الاحمد
كتب سمير حسنى

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ذكرت محطات تليفزيونية، أن الحكومة الكويتية الجديدة أدت اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وأمس، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح أصدر مرسوما بالموافقة على حكومة جديدة، وتتولى الحكومة الحالية مهمة تسيير الأعمال منذ استقالتها فى يناير بعد أزمة مع البرلمان.

وأعلن رئيس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أنه رفع أسماء الوزراء فى حكومته الجديدة إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لإقرارها.

وقال رئيس الوزراء فى بيان نشره على تويتر إنه استحدث حقيبتين جديدتين، الأولى وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة والثانية لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال إن المرحلة القادمة تتطلب "تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإدارى والمالى وأدواته، سواء فى الجهاز الحكومى أو خارجه".

 


امير الكويت

الشيخ نواف الصباح

الحكومة الكويتية

حكومة الكويت

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