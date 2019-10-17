التهاب المفاصل الروماتويدي.. 4 أعراض مبكرة تساعدك على التحقق منه

كتبت إيناس البنا

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مناعي ذاتي يبدأ فيه الجهاز المناعي للجسم عن طريق الخطأ في مهاجمة المفاصل، مما يسبب الالتهاب الذي يؤدي إلى تورم في الأنسجة المبطنة للمفاصل، وإذا استمر الالتهاب لفترة طويلة ، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف العظام والغضاريف التي تحميها.

وفقا لتقرير موقع " emedicinehealth" يهاجم التهاب المفاصل الروماتويدي مفاصل الرسغين واليدين والقدمين والمرفقين والركبتين والكاحلين. من الصعب علاج التهاب المفاصل الروماتويدي بشكل نهائى، فقط يمكنك السيطرة عليه من خلال بعض العلاجات .

يأتي هذا الاضطراب ضمن فئة الأمراض المنهجية، مما يعني أنه إلى جانب المفاصل يؤثر أيضًا على وظائف الجسم الأخرى مثل الجهاز القلبي الوعائي والجهاز التنفسي، وتعد فحص مستويات حمض اليوريك واختبارات عوامل التهاب المفاصل الروماتويدي طرقًا شائعة لمعرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بهذا المرض.

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي المبكرة



رغم أنه يبدأ بتورم دافئ بسيط في المفاصل الأصغر، إلا أن هناك علامات أخرى يلاحظها الأشخاص أيضًا والتي لا تتضمن المفاصل، وعادة يمكن الخلط بين العلامات المبكرة ومشاكل تصلب الكتفين لكن تأثيرها على الصحة يمكن أن يكون أكثر ضررا مما كان متوقعا.

الإعياء

التعب هو أحد الأعراض الأكثر شيوعًا في جميع مراحل التهاب المفاصل الروماتويدي تقريبًا، ويحدث ذلك بسبب تفاعل الجسم مع التهاب المفاصل ويكون في ذروته عندما يكون الالتهاب نشطًا، ويمكن لهذا التعب بدوره أن يؤثر على المزاج والعواطف والعلاقات والإبداع ومستويات الطاقة بالجسم.

آلام المفاصل الدافئة



آلام المفاصل شائعة، و في الغالب تحدث بسبب الجهد المبذول وساعات العمل الطويلة، ويعاني الجميع من آلام المفاصل، لذلك، فمن الصعب معرفة ما إذا كانت هذه الآلام مرتبطة بالتهاب المفاصل الروماتويدي أم لا، ولكن إذا كانت هذه الآلام تأتي مع تورم بسيط وصعوبة في حركة المفصل، فقد حان الوقت لاختبار التهاب المفاصل الروماتويدي، إذا كان عامل التهاب المفاصل الروماتويدي إيجابيًا، فهذا مؤشر على أنك بحاجة إلى بدء العلاج.

ضعف المفاصل وحساسيتها للضغط



ضعف المفاصل يحدث نتيجة التهاب أنسجة المفاصل، هذا الاتهاب يهيج الأعصاب في كبسولة المفصل، وعندما يتم ضغط كبسولة المفصل حتى عن طريق الضغط الخارجي المعتدل مثل اللمس، فإنه يسبب ألما لا يطاق، هذا هو السبب في أن مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي يجدون صعوبة في النوم أو الجلوس لأن أى ضغطًا إضافيًا على المفاصل تسبب الألم.

تصلب المفاصل



تتميز المفاصل المتأثرة بالتهاب المفاصل الروماتويدي بالتصلب الذي قد يكون شديدًا خلال الصباح عن وقت النهار، ويتم اعتبار مدة الصلابة الصباحية بمثابة حد أقصى للتحقق من شدة المرض، فتصلب المفاصل إما يقلل لوحده أو يقلل مع العلاج، ومع ذلك ، قد يؤثر أو لا يؤثر على آلام المفاصل.