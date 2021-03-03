التنمية المحلية توجه بمراجعة استعداد المحافظات للتعامل مع الطقس السىء

كتب على عبد الرحمن

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن آخر مستجدات حالة الطقس بالمحافظات وجهود تعامل الأجهزة التنفيذية مع بعض تراكمات مياه الأمطار بالتعاون مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار التقرير إلى انخفاض فى درجات الحرارة ووجود رياح خفيفة على بعض المحافظات مع استقرار الحالة الجوية وسقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على محافظات، فيما شهدت محافظة مطروح تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة الحمام وجارى العمل على تمشيط ومتابعة أى تراكمات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وشهدت محافظة كفر الشيخ تساقط أمطار خفيفة على بعض مناطق المحافظة مما أدى إلى تراكم خفيف للمياه بمناطق متفرقة وتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى تساقط أمطار خفيفة على بعض المراكز والمدن بمحافظة دمياط ولم ترتق إلى تجمعات كبيرة وتقوم اجهزة المحافظة بالتعامل معها.

وطالب شعراوى ، المحافظات بضرورة استمرار متابعة حالة الطقس وفقا لما تعلنه هيئة الأرصاد الجوية وأجهزة وزارة الرى فى هذا الشأن، ومراجعة استعدادات جميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية لكافه الإجراءات اللازمة للتعامل مع أى طوارئ.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة على مدار اليوم بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة ويتم العرض عليه آخر المستجدات لسوء حالة الطقس بالمحافظات أولً بأول، مؤكدًا أن مبادرة صوتك مسموع تتلقى جميع الشكاوى المتعلقة بالامطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى : رقم " الواتس أب":وهو ( 01150606783 ) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".