التعليم للطلاب: لا مانع من استخدام أى شريحة بيانات على التابلت لدخول الامتحان

كتب ــ محمود طه حسين

قال محسن عبد العزيز رئيس قطاع التكنولوجيا والمعلومات بوزارة التربية والتعليم، إنه لا مانع من استخدام اي شريحة بيانات أخرى علي التابلت حسب قوة الشبكة بالمنطقة ولكن في هذه الحالة التكلفة سيتحملها ولي الأمر دون الحاجة إلى استخدام موبايل آخر كنقطة اتصال حتي لا يتعرض الطالب للمسائلة القانونية حال دخول اللجنة بالموبايل.



جاء ذلك ردا على استفسار أحد أولياء الأمور حول قيام بعض الطلبة بحيازة التليفون المحمول وقامت بتشغيله كنقطة اتصال وربطت التابلت به حتى يتم تشغيل وأداء الامتحان.



وشهدت المدارس الثانوى تطبيق الإجراءات الاحترازية على الطلاب لحظة دخولهم لأداء امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، حيث تم التنبيه على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة، مع قياس درجة حرارة الطلاب من خلال كواشف حرارية، كما حرصت المدارس على تحقيق التباعد بين الطلاب أثناء الدخول للمدارس.



وقررت وزارة التربية والتعليم توزيع الطلاب حسب المحافظة لأداء الامتحانات الإلكترونية، بواقع 15 محافظة تبدأ امتحاناتها من التاسعة صباحا، هى محافظات القاهرة وبورسعيد ودمياط والسويس والشرقية والغربية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء، بينما يبدأ طلاب باقى المحافظات وهم الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر من العاشرة صباحا.



وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منصة الامتحان الإلكترونى لدخول الطالب لأداء الاختبار، موضحة أن قرار توزيع الطلاب حسب المحافظة هدفه تخفيف الاحمال على الشبكات.







