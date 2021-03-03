صعود بورصة دبى بافتتاحية التعاملات بعد الإعلان عن دمج إعمار العقارية و"مولز"

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.62% رابحًا 16.11 نقطة ليصل إلى مستوى 2585.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 74.7 مليون سهم محققة ما قيمته 155.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1445 صفقة لعدد 28 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.15%، أعقبه قطاعي العقارات والخدمات بنسبة 0.47%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي، بمستهل جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة إعمار مولز بنسبة 5.91%، ثم سهم إعمار للتطوير بنسبة 3.24%، وتراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.34%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.18%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 24.6 مليون ورقة بقيمة 92.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.65%.

في سياق متصل أعلنت شركتا إعمار العقارية، إعمار مولز، بأن مجلس إدارة كل منهما قد صوت على تقديم توصية إلى مساهمي كل منهما بدمج كامل أسهم الشركتين، وحظى الاندماج المقترح بتأييد تام وتوصية أعضاء مجلس إدارة الشركتين، والذي سيؤدي إلى تعزيز مكانة شركة إعمار العقارية كأكبر شركة عقارية متكاملة ومتنوعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يضمن تبوء كل من الشركتين مكانة استراتيجية تتيح اقتناص الفرص المتاحة في السوق وتعزيز القيمة للمساهمين.

أضافت الشركتان، في بيان لبورصة دبي ، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يحقق الاندماج عدة فوائد أبرزها ترسيخ مكانة شركة إعمار العقارية بصفتها أكبر شركة عقارية متكاملة ومتنوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأصول تبلغ قيمتها الإجمالية 117 مليار درهم إمارات في 31 ديسمبر عام 2020، وإيرادات بلغت قيمتها 19.7 مليار درهم إماراتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 من خلال رسملة سوقية ضمنية بمبلغ 29 مليار درهم، تعزيز الأداء المالي والتشغيلي من خلال الدمج الكامل بنسبة 100% لأرباح إعمار مولز وتوليد التدفقات النقدية، والاستمرار في الحد من التقلبات من خلال زيادة نسبة الأرباح المحققة من الأعمال المتكررة.

كما أكدت الشركتان، أن دمج شركة إعمار مولز لتكون جزءاً من مجموعة أكبر نطاقًا وأكثر تنوعًا بشكل كبير مع إعادة تشكيل شركة إعمار مولز لتصبح شركة تابعة مملوكة بالكامل، والتي ستسمر في تطوير وامتلاك مجموعة من مراكز التسوق وأصول التجزئة المتميزة، مع أرباح أغلبية المجموعة الموسعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك من داخل إمارة دبي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وتحسين أرباح مساهمي شركة إعمار مولز بشكل ملحوظ من خلال زيادة ربحية كل سهم بشكل ملحوظ بعد الصفقة مباشرة والوصول إلى إمكانات النمو طويلة المدى الخاصة بشركة إعمار العقارية.

في سياق آخر أعلنت كل من الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"، ومؤسسة التمويل الدولية، عن خطتها لإنشاء منصة استثمارية في سنغافورة بهدف الاستثمار في تبريد المناطق وتقنيات التوليد الثلاثي وخدمة التبريد مع التركيز بشكل أساسي على الهند ثم دول جنوب شرق آسيا الأخرى، وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من أنشطة التطوير المتواصلة لشركة تبريد في الهند، حيث أسست شركتها الفرعية المملوكة لها بالكامل، كما سيسعى الطرفان إلى توفير خدمات تبريد أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة كخدمة تقدم من مصادر خارجية لمشاريع التطوير العقاري والمخططات العمرانية الرئيسية الجديدة وعمليات إعادة التطوير الجارية عبر المدن المستهدفة.

في سياق منفصل أعلنت بورصة دبي، إدراج صندوق شیمیرا ستاندرد اند بورز الإمارات یوسیتس المتداول - الشریحة (أ) - تراكمیة العائد، اليوم الموافق 3 مارس في قاعة التداول لسوق دبي المالي الساعة 10 صباحاً.

كما أعلنت بورصة دبي، إيقاف التداول على أسهم شركة إعمار للتطوير – EMAARDEV بدءا من الساعة 12:00 ظهرا لتزامنه مع موعد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأربعاء، ولحين الإفصاح عن النتائج.