تباعد وكواشف حرارية.. إجراءات المدارس لحماية الطلاب فى الامتحانات الإلكترونية

كتب محمود طه حسين

طبقت المدارس الثانوى الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب وتأمينهم لحظة دخولهم لأداء الامتحان الإلكترونى لطلبة الصف الأول الثانوى العام حيث استخدمت المدارس كواشف حرارية لقياس حرارة الطلبة وأيضا تنظيم دخول الطلاب بالوقوف طابور خلف بعضهم للتباعد والدخول بشكل منظم كما نبهت المدارس على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة.

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم السماح للطلاب باصطحاب الكتب الخارجية أو المذكرات أو التليفونات المحمولة أو أي أجهزة تساعد على الغش، والتنبيه على الطلاب فى مكان ظاهر باللجان على أن حيازة التليفون المحمول حتى وان كان مغلقا يعتبر شروع في الغش والاخلال بنظام الامتحان، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.

كما نبهت الوزارة على و ضرورة توقيع الملاحظين بكشوف الملاحظة المعدة من قبل مدير المدرسة ومسئول شئون الطلبة والموضح بها رقم اللجنة والفترة الامتحانية، على أن تحتفظ المدرسة بتلك الكشوف لتحديد المهام والمسئوليات مع ضرورة التزام الملاحظين بأسماء الطلاب الواردة بكشوف المناداة لكل لجنة فرعية والتأكد من شخصية الطلاب والتنبيه على الطلاب بضرورة التوقيع بكشوف الحضور لكل جلسة امتحانية.