أمطار وشبورة وارتفاع بحرارة الجو.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الثلاثاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة من غد الخميس 4 مارس 2021 إلى الثلاثاء 9 مارس 2021، حيث يشهد غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من ( بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش ) على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا ).
وفيما يلى ننشر الظواهر الجوية المتوقعة بكافة أنحاء الجمهورية من غدا الخميس وحتى الثلاثاء، كما يلى :
يوم الخميس 4 مارس:
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش ) على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا )
أمطار خفيفة على مناطق من ( مطروح - الاسكندرية - رشيد ) على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .
نشاط رياح على مناطق من سيناء وجنوب البلاد .
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد
- يوم الجمعة 5 مارس :
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد .
اعتبارا من السبت 6 مارس 2021 إلى الثلاثاء 9 مارس 2021 ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد .
وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية.
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