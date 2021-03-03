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أمطار وشبورة وارتفاع بحرارة الجو.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الثلاثاء

الأربعاء، 03 مارس 2021 01:31 م
أمطار وشبورة وارتفاع بحرارة الجو.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الثلاثاء أمطار
كتب محمود راغب

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة من غد الخميس 4 مارس 2021 إلى الثلاثاء 9 مارس 2021، حيث يشهد غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من ( بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش ) على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا ).
 
وفيما يلى ننشر الظواهر الجوية المتوقعة بكافة أنحاء الجمهورية من غدا الخميس وحتى الثلاثاء، كما يلى : 
 
 يوم الخميس 4 مارس:
 
 أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش ) على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا )
 
 أمطار خفيفة على مناطق من ( مطروح - الاسكندرية - رشيد ) على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) . 
 
نشاط رياح على مناطق من سيناء وجنوب البلاد . 
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد 
 
- يوم الجمعة 5 مارس :
 
 شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد . 
 
اعتبارا من السبت 6 مارس 2021 إلى الثلاثاء 9 مارس 2021 ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد . 
 
وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية.
 
 
 

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