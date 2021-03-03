أمطار وشبورة وارتفاع بحرارة الجو.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الثلاثاء

كتب محمود راغب

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة من غد الخميس 4 مارس 2021 إلى الثلاثاء 9 مارس 2021، حيث يشهد غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من ( بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش ) على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا ).

وفيما يلى ننشر الظواهر الجوية المتوقعة بكافة أنحاء الجمهورية من غدا الخميس وحتى الثلاثاء، كما يلى :

يوم الخميس 4 مارس:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش ) على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا )

أمطار خفيفة على مناطق من ( مطروح - الاسكندرية - رشيد ) على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .

نشاط رياح على مناطق من سيناء وجنوب البلاد .

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد

- يوم الجمعة 5 مارس :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد .

اعتبارا من السبت 6 مارس 2021 إلى الثلاثاء 9 مارس 2021 ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية.