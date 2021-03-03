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أمطار وشبورة واضطراب بالملاحة.. خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين

الأربعاء، 03 مارس 2021 11:03 ص
أمطار وشبورة واضطراب بالملاحة.. خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين أمطار
كتب محمود راغب

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 إلى الإثنين 8 مارس 2021، حيث تشهد البلاد اليوم أمطار متوسطة على مناطق من السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش ) على فترات متقطعة ( 70 % تقريبا ) .
 
وفيما يلى ننشر خريطة الظواهر الجوية بكافة الأنحاء من اليوم الأربعاء وحتى الإثنين المقبل، كما يلى : 
 
 الأربعاء 3 مارس :
 
 
أمطار متوسطة على مناطق من السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش ) على فترات متقطعة ( 70 % تقريبا ) .
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - الغربية المنوفية على فترات متقطعة ( 60% تقريبا). 
 
فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .
 
 نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد .
 
 اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وارتفاع الموج ( من 2.75 : 3.25 متر ) . على البحر الاحمر وارتفاع الموج ( من 2.5 : 3.5 متر )
 
 شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. 
 
- يوم الخميس 4 مارس:
 
 أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) . 
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا ) . 
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد .
 
 شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد . 
 
اعتبارا من الجمعة 6 مارس 2021 إلى الاثنين 8 مارس 2021 شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد . 
 
 
وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية.
 
 

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