اليوم السابع
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أكاديمية البحث العلمى تعلن دعم 1752 مشروعاً لطلاب الكليات العلمية بالجامعات

الأربعاء، 03 مارس 2021 01:26 م
أكاديمية البحث العلمى تعلن دعم 1752 مشروعاً لطلاب الكليات العلمية بالجامعات الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى
كتب محمد صبحى

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كشف مؤشر البحث العلمى الشهرى الذى يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى شهريا عن دعم  1752 مشرع تخرج لطلبة السنة النهائية للكليات العملية فى الجامعات الحكومية، الخاصة تم دعمهم من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا من خلال برنامج "مشروعى بدايتى" لدعم مشروعات التخرج.
 
وذكر بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، أنه بلغ عدد الطلاب المستفيدين بالدعم 23 ألف طالب بقيمة دعم 58 مليون جنية وقد استفاد من برنامج مشروعات التخرج خلال الأعوام السابقة أكثر من 50 جامعة.
 
وتابع البيان أن مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً.
 

أكاديمية البحث العلمى

الجامعات

مشروعات التخرج

محمود صقر

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