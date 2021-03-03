أكاديمية البحث العلمى تعلن دعم 1752 مشروعاً لطلاب الكليات العلمية بالجامعات

كتب محمد صبحى

كشف مؤشر البحث العلمى الشهرى الذى يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى شهريا عن دعم 1752 مشرع تخرج لطلبة السنة النهائية للكليات العملية فى الجامعات الحكومية، الخاصة تم دعمهم من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا من خلال برنامج "مشروعى بدايتى" لدعم مشروعات التخرج.

وذكر بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، أنه بلغ عدد الطلاب المستفيدين بالدعم 23 ألف طالب بقيمة دعم 58 مليون جنية وقد استفاد من برنامج مشروعات التخرج خلال الأعوام السابقة أكثر من 50 جامعة.

وتابع البيان أن مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً.