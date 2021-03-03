أكاديمية البحث العلمى تفتح باب التقدم لعضوية الأكاديمية العربية الألمانية

كتب محمد صبحى

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للباحثين الشباب المتميزين والمهتمين بالتعاون البحثي في مختلف التخصصات للتقدم بطلب الحصول علي عضوية الأكاديمية العربية الألمانية للعلوم والإنسانيات لعام 2021، علي أن يكون آخر موعد للتقدم هو 11 أبريل 2021 من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي .

وأوضحت أكاديمية البحث العلمى، أنه يشترط أن يكون مقدمى الطلبات تابعين لجامعة أو مؤسسة بحثية ألمانية أو أي بلد عربي، والذين يعملون فى مجالات العلوم الطبيعية، العلوم الحيوية، العلوم التقنية، الفنون، والعلوم الاجتماعية والإنسانيات، ومرور من 3 إلى 10 سنوات من تاريخ حصولهم على الدكتوراه، ويتيح ذلك فرص كبيرة لتعميق الحوار العلمي بين مصر وألمانيا، بهدف تعزيز التبادل البحثي بين الباحثين المصريين والألمان من مختلف التخصصات الأكاديمية بمؤسسة بحثية ألمانية أو عربية في وقت مبكر من حياتهم المهنية، كما توفر الأكاديمية العربية الألمانية فرصًا لبناء الشراكات، وتمويلًا لدعم المشروعات الإبداعية لأعضائها في مختلف مجالات البحث وكذلك في السياسة العلمية والتعليم.

وأوضحت الأكاديمية، أنه تم الافتتاح الرسمي للمكتب الإقليمي للأكاديمية العربية الألمانية للعلوم بمقر أكاديمية البحث العلمي عام 2018، وذلك تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة في برلين في يوليو 2017، بهدف دعم التعاون المصري الألماني في مجال العلوم والتكنولوجيا بين العلماء الشباب في مصر وألمانيا والعالم العربي وبناء القدرات العلمية والأكاديمية، وإرساء المزيد من الشراكات المستدامة لتمهيد السبل لنقل المعرفة ونشر العلم، وفتح آفاق جديدة لتبادل المعرفة بين الشبكات العلمية القائمة وإعداد الأسس للتعاون العلمي المستقبلي.

جدير بالذكر أن أكاديمية AGYA تضم حاليًا 60 عضوًا من 19 دولة بالإضافة إلى عدد متزايد من الخريجين، يشاركون فى العديد من المشاريع البحثية حول موضوعات مثل الحلول الذكية أو الموفرة للطاقة، والزراعة المستدامة، وتمكين المرأة، ودور العلوم الإنسانية، والأوبئة والمجتمع، وحماية التراث الثقافي.