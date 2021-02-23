أسعار الأسماك بسوق العبور .. البلطى الأسوانى يتراوح بين 17-37 جنيها

كتب أحمد حمادة

كشف مصطفى حسانين صاحب محل أسماك عن أسعار السمك اليوم الثلاثاء في معظم المناطق وذلك وفقا لأسعار سوق العبور للجملة، مشيرا إلى أن أسعار السمك البلطي الأسواني اليوم الثلاثاء 23-2-2021، حيث سجل سعر الكيلو 17-37 جنيها، وبالنسبة للبلطي المزارع بجميع أحجامه فيتراوح بين 16-20 جنيها للكيلو.

وأضاف حسانين في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن أسعار البورى سجلت 32_50 جنيها للكيلو بجميع أحجامه، وتراوحت سعر البربون " 1 " لـ 34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " بـ 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان " 1 " بـ 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" بـ 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد بين 15 – 25 جنيها للكيلو، وسعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار السبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا بين 30 – 130جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " بين 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " بين 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد بين 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " بين 90 – 150 جنيها للكيلو.