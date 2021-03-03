أخبار مصر.. وزراء الخارجية العرب يجددون ولاية أبو الغيط فى الجامعة العربية

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وافق وزراء الخارجية العرب على التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لفترة جديدة، وذلك تقديراً لمسيرته فى إرساء التوافق بين كافة الدول العربية، ومعالجة الأزمات "العربية ـ العربية" داخل إطار الجامعة، بخلاف دوره الداعم لمختلف القضايا العربية.

واليوم السابع يتقدم بالتهنئة للأمين العام أحمد أبو الغيط علي التجديد، معرباً عن أمله فى استمرار التعاون المثمر بين إدارة الجامعة مع كافة وسائل الإعلام المصرية والعربية بما يخدم مصالح الدول العربية، ويساهم فى تقديم قضايا الأمة العربية أمام شتى منصات المجتمع الدولى.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





بالإجماع.. وزراء الخارجية العرب يجددون ولاية أبو الغيط فى الجامعة العربية



وافق وزراء الخارجية العرب على التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لفترة جديدة، وذلك تقديراً لمسيرته فى إرساء التوافق بين كافة الدول العربية، ومعالجة الأزمات "العربية ـ العربية" داخل إطار الجامعة، بخلاف دوره الداعم لمختلف القضايا العربية.

واليوم السابع يتقدم بالتهنئة للأمين العام أحمد أبو الغيط علي التجديد، معرباً عن أمله فى استمرار التعاون المثمر بين إدارة الجامعة مع كافة وسائل الإعلام المصرية والعربية بما يخدم مصالح الدول العربية، ويساهم فى تقديم قضايا الأمة العربية أمام شتي منصات المجتمع الدولى.

ونقلاً عن مصادر دبلوماسية عربية، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزراء الخارجية العرب قرروا في اجتماعهم المنعقد الأربعاء الموافقة بالإجماع على طلب مصر التجديد لأحمد أبو الغيط وذلك قبل بدء الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي تبدأ في وقت لاحق اليوم .

الرئيس السيسى يوجه بالاستغلال التنموى الأمثل لأصول الدولة



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير الاستراتيجية العامة للدولة للتنمية السياحية، على نحو ينهض بالمشروعات السياحية، لتصبح مقصداً تنموياً متكامل الأركان، سياحياً واقتصادياً وخدمياً، مع بلورة آليات العمل، لزيادة نسبة التنفيذ والتشغيل بمساحات ومواقع تلك المشروعات التى لم تكتمل، سعياً لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التى قامت من أجلها بالأساس، ولتوفير فرص عمل إضافية، وذلك فى إطار الاستغلال التنموى الأمثل لأصول الدولة من الأراضى والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية.

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "الاستراتيجية العامة للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية".





الحكومة: تقديم حافز لمشترى السيارات الكهربائية المنتجة محليا



وافق مجلس الوزراء، في إطار خطة الدولة لتوطين السيارات الكهربائية، على مقترح بتقديم حافز أخضر ‏لمشترى السيارة الكهربائية المنتجة محليا، وتم التأكيد على أن الحكومة تعمل على تشجيع المواطنين على ‏امتلاك هذه السيارات صديقة البيئة التى سيتم تصنيعها محلياً

وكان مجلس الوزراء قد وافق على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاقد مع الشركة ‏المصرية للاتصالات لتنفيذ المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع ‏التحول الرقمي ومصر الرقمية، وذلك في إطار السعي نحو تعميم التحول الرقمي في كافة محافظات ‏الجمهورية طبقا للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، ونشر الخدمات المميكنة لتلك الجهات والمواقع على ‏مستوى الجمهورية، والتوسع في إضافة وتقديم خدمات جديدة مرقمنة من خلال بوابة مصر الرقمية.





مد فترة تلقى طلبات تعويضات متضررى النوبة حتى 16 مارس 2021



قرر المستشار علاء الدين فؤاد ـ وزير شئون المجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية وصرف التعويضات لمتضرري النوبة ـ مد الفترة المقررة لتلقي طلبات تحديد الرغبة لتنتهي فى 16/3/2021.

ياتي قرار الوزير علاء فؤاد، بسبب الإقبال المتزايد من المواطنين المستحقين للتعويض على لجان تلقي طلبات تحديد الرغبة المنتشرة في محافظة أسوان، واستجابة للطلبات التي تلقتها اللجنة بمد فترة تلقى طلبات تحديد الرغبة حتى يمكن تعويضهم وفقًا لرغباتهم.

صحة الدقهلية: بدء تلقى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لقاح كورونا مجانا غدا



أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه سيتم البدء غدا بتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بالمجان بشكل متصل دون انقطاع حتى فى أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء بمركز اللقاح بمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي".

وأوضح مكى، إلى أنه سيتم البدء بتطعيم كبار السن والمواطنين الأكثر عرضة للإصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الأورام، ونقص المناعة، ومرضى الفشل الكلوى، ومرضى زراعة الكلى والكبد، ومرضى القلب، وعمليات القلب المفتوح، وقساطر القلب والقساطر المخية، ودعا مكى جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكترونى لتسجيل اللقاح.





التعليم: سداد النسبة الأكبر من قيمة إصلاح التابلت من خلال التأمين



قال محسن عبد العزيز، رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، إن الطالب طالما مستمر في سداد قسط التأمين على التابلت يتم سداد النسبة الأكبر من قيمة الإصلاح عن طريق التأمين، جاء ذلك ردا على استفسار أحد أولياء الأمور بعد سقوط التابلت من طالبة مما أدى إلى حدوث كسر في الشاشة والتوكيل طلب منها مبلغ 1800جنيه.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن موضوع التشعيب في الثانوية العامة ما يزال قيد البحث في المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ثم المجلس الأعلى للجامعات والأمور تظل على ما هى عليه بعيدا عن ما يقال هنا وهناك.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد فى وقت سابق إن الامتحانات الالكترونية للأول والثاني الثانوي ليست "بروفة" لاختبارات الثانوية العامة الالكترونية، لأن الحلول التقنية وطريقة نقل البيانات وتخزينها ونوعية الشبكات مختلفة قلبا وقالبا بين الاثنين، ويتم تأمين لجان الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسات أمنية متعددة وحلول تقنية مختلفة تماما سوف نستخدمها فقط في الثانوية العامة ولا نستطيع الإفصاح عنها لأسباب واضحة.





وزيرة الصحة: مصر حققت تقدما ملموسا فى أعداد أسرّة الرعاية المركزة المتاحة



استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور ‏مصطفى مدبولي، جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وموقف انتشار الجائحة عالميا، وتوفير اللقاحات من ‏الشركات المختلفة. ‏

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة زايد، إلى دراسة تناولت تأثير التوزيع غير المتناسق للقاحات على ‏الوضع الاقتصادي عالميا، وقدرت الدراسة التكلفة الاقتصادية الناتجة عن التوزيع غير المتكافئ للقاحات ‏عالمياً، بنحو 4 تريليونات دولار، وسيستمر الوضع على ذلك إذا لم تحصل بعض البلدان على اللقاحات ‏بالتساوي، حيث إنه من المصلحة الاقتصادية للدول المتقدمة ضمان توزيع اللقاحات بشكل متكافئ على ‏البلدان النامية.‏

وأضافت الوزيرة: أثبتت الدراسات المنشورة عالميا أنه إذا تم تطعيم الدول الغنية بالكامل بحلول منتصف ‏هذا العام، وفى الوقت نفسه تمكنت البلدان النامية من تطعيم نصف سكانها فقط، فإن الخسائر الاقتصادية ‏العالمية ستصل إلى حوالي 4 تريليونات دولار أمريكي، بينما قدرت التكلفة الاقتصادية العالمية للدول النامية ‏التي لا يتم تلقيح أي من مواطنيها بحوالي 9 تريليون دولار.‏





القومية للأنفاق: نخطط لإنهاء تنفيذ مشروع مترو الهرم خلال 4 سنوات



أكدت الهيئة القومية للأنفاق أنها تخطط لإنهاء تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المارة بشارع الهرم خلال 4 سنوات من برنامج زمنى مضغوط، حيث تقوم بتنفيذها الشركات المصرية واليابانية.

وبدأت الهيئة القومية للأنفاق في خطة إغلاق شارع الهرم استعدادا لبدء تنفيذ وحفر الجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع للمتروالمار بشارع الهرم الممتد بطول 14 كم من حدائق الاشجار بـ 6 أكتوبر حتى الجيزة، بعدما قامت الهيئة بالتعاقد مع 4 شركات مقاولات مصرية لتنفيذ الأعمال المدنية والحفر لهذا القطاع من المشروع، حيث مخطط تنطلق الأعمال من حدائق أكتوبر في اتجاه الجيزة.

وكانت الهيئة القومية للأنفاق طرحت مناقصة للمرة الثانية تقدم لها تحالف الشركات المصرية التي تم الاتفاق معه لتنفيذ القطاع الغربى بعدما سبق وألغتها فى أول مرة فى أعقاب تقديم شركة تايسى اليابانية عرضا، تفوق قيمته القيمة التقديرية المحددة لتكلفة هذا القطاع من المرحلة الأولى من الخط الرابع من قبل لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للأنفاق، حيث تشترط الجايكا أن يكون طرح المناقصة قاصر الشركات اليابانية وفقا لشروط القرض الياباني المقدم لتمويل تكلفة المشروع، وفى حالة كانت الشركات المشاركة مصرية تشترط الحصول على موافقتها لاستكمال إجراءات الطرح والترسية.





وزير الخارجية: نسعى لاتفاق يحفظ حقوقنا بمياه النيل وحق إثيوبيا فى التنمية



ثمن سامح شكرى وزير الخارجية، الدور العربى الداعم لموقف مصر والسودان فى قضية سد النهضة.

وأكد وزير الخارجية خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، أن مصر تسعى لاتفاق مائى يحفظ حقوقها المشروعة ولا ينتقص من حق إثيوبيا فى التنمية، مضيفا: "لم نسعى إلى انتقاص أى طرف ولكن نسعى للوصول إلى اتفاق يضمن حقوقنا المشروعة ولا ينتقص من حق إثيوبيا فى التنمية وحقوق مصر والسودان فى مياه النيل".