اعرف رد الصحة على ظهور السلالة المختفية من التسعينيات لفيروس شلل الأطفال

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التى تم إطلاقها منذ يومين تعتبر من أهم الحملات وتختلف عن سابقتها تماما.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يوجد 3 أنواع من فيروس شلل الأطفال، وفي مصر بداية من مطلع عام 2016 ومن قبل العالم كله يطعم الأطفال ضد نوعين فقط من فيروس شلل الأطفال وهم النوع الأول والثالث.

وتابعت: "النوع الثاني كان قد اختفي من العالم في التسعينيات ولكن ظهر في العالم 1150 حالة شلل أطفال مؤكدة من النوع التاني وقالت : في أطفال بداية من مواليد عام 2016 لم يحصلوا علي تطعيم ضد النوع الثانى من فيروس شلل الأطفال، وبالتالي تمت إضافته فى تطعيمات الأطفال الإجبارية من عام 2018 ولكن بالحقن.

واستكملت وزارة الصحة: حاليا تم إطلاق حملتين للتطعيم بالفم للنوع دا من الفيروس (النوع الثانى) ، وسيكون الفاصل بين الحملتين شهر، والذى حصل علي التطعيم في الحملة الأولى سيحصل عليه في الحملة الثانية .

. وقد انطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر"، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، خلال الفترة من الأحد الموافق 28 فبراير وتنتهى غدا الأربعاء 3 مارس